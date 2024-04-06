Kabe'de yer bulamayan Müslümanlar, Mekke sokaklarını doldurdu Kadir Gecesi nedeniyle Kabe'ye akın eden Müslümanlar, yer bulamayınca Mekke caddelerinde yatsı ve teravih namazı için saf tuttu.

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ensonhaber.com

11 ayın sultanı Ramazan ayına veda ederken, İslam alemi dün Kadir Gecesi'ni de idrak etti.

Dünyanın birçok bölgesinde yaşayan Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de yer alan Kadir Suresi'nde 1000 aydan daha hayırlı olduğu anlatılan gecede, dua ve ibadet amacıyla camileri doldurdu.

Kabe'ye sığmayan Müslümanlar, caddelerde teravih kıldı

Ramazan ayını kutsal topraklarda geçiren ve Kadir Gecesi'ni Kabe'de idrak etmek isteyen yüzbinlerce Müslüman, Mescid-i Haram'a sığmadı.

Yatsı ve Teravih namazı için caddeleri ve sokakları dolduran Müslümanlar, alınan güvenlik önlemleriyle birlikte huşu içinde Kadir Gecesi'ni idrak etti.

