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11 ayın sultanı Ramazan ayına veda ederken, İslam alemi dün Kadir Gecesi'ni de idrak etti.
Dünyanın birçok bölgesinde yaşayan Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de yer alan Kadir Suresi'nde 1000 aydan daha hayırlı olduğu anlatılan gecede, dua ve ibadet amacıyla camileri doldurdu.
Kabe'ye sığmayan Müslümanlar, caddelerde teravih kıldı
Ramazan ayını kutsal topraklarda geçiren ve Kadir Gecesi'ni Kabe'de idrak etmek isteyen yüzbinlerce Müslüman, Mescid-i Haram'a sığmadı.
Yatsı ve Teravih namazı için caddeleri ve sokakları dolduran Müslümanlar, alınan güvenlik önlemleriyle birlikte huşu içinde Kadir Gecesi'ni idrak etti.
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