Kabil Uluslararası Havalimanı'nda hayatını kaybedenler oldu

Binlerce kişi, Taliban’ın Kabil’e girmesinin ardından ülkeyi terk edebilmek için havalimanına akın etti. ABD askerleri havaya ateş açtı. En az 5 sivil yaşamını yitirdi.

ABD’nin Afganistan çekilme sürecini başlatmasının ardından Taliban, başkent Kabil’e kadar ilerledi.

Dün başkent Kabil’ giren Taliban, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirdi.

Yaşanan gelişmelerden sonra Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeyi terk etti.

Ülkedeki vatandaşlar, panikle ülkeyi terk etmek istedi.

BİNLERCE KİŞİ HAVALİMANINA AKIN ETTİ

Binlerce kişi, dün akşamdan bu yana Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın etti.

Sabah saatlerinde kalabalığın havaalanı pistinde gittikçe artması üzerine tahliyeler için bölgede bulunan ABD askerleri, defalarca havaya ateş açtı.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Binlerce sivilin akın ettiği Kabil Havalimanı'nda 5 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin, ABD askerlerinin açtığı ateş sonucu mu yoksa izdiham nedeniyle mi öldüğü henüz bilinmiyor.

TALİBAN UÇUŞLARIN YAPILMAYACAĞINI AÇIKLADI

Kabil Uluslararası Havalimanı'nın girişine gelen Taliban, halktan evlerine dönmelerini istedi. Taliban, şu anda uçuşların yapılmayacağını açıkladı.

BAE UÇUŞLARI DURDURDU

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates Hava Yolları'nın, Kabil uçuşlarına ikinci bir emre kadar ara verildiği duyuruldu.

TAŞIMA ÜCRETLERİ 2 KATINA ÇIKTI

Bölgede kara yoluyla diğer vilayetlere gitmek isteyenlerin araç bulmakta çok zorlandığı, taşıma ücretlerinin iki katına çıktığı ifade ediliyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE YÖNELİK EYLEMLERE HÜKÜM GETİRİLMEDİ

Şubat 2020'de, ABD ile Taliban arasında barış anlaşması yapıldı. Anlaşmayla birlikte bu yıl, uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Yabancı güçlere saldırılmaması konusunda hüküm içeren anlaşmada, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmedi.

SON 1 AYDA VİLAYET MERKEZLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağladı.

Kabil'de kaçış izdihamı GALERİ İÇİN TIKLAYINIZ



