Tahliye umuduyla havalimanına gelip içeri giremeyenlerin zarar verdiği araçlar hurdaya döndü.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden çıkmak isteyenler, havalimanına akın etti.

Her yolu deneyerek ülkeden ayrılmaya çalışan Afganlar, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na girebilmek için kontrol noktasında araçlarını terk etmek zorunda kaldı.

LÜKS ARAÇLAR TERK EDİLDİ

Tahliye için havalimanına araçlarıyla giremeyeceklerini anlayanlar, belirli bir noktadan sonra lüks araçlarını bırakarak yaya olarak yola devam etti.

Geçen günlerde kaos görüntülerinin yaşandığı havalimanına tahliye umuduyla gelip içeriye giremeyen Afganlar, terk edilmiş araçlara zarar verdi. Camları kırılan, iç donanımları yağmalanan araçlar büyük hasar gördü.

Kabil'de tahliye izdihamı, araçları hurdaya çevirdi ViDEO

ORTAYA ARAÇ HURDALIĞI ÇIKTI

Havalimanının dış kontrol noktasında hurdalığı andıran görüntüler oluşturan araçlar, zaman zaman güvenlik güçleri tarafından havalimanına girmek isteyenlerin önünde set olarak kullanıyor.