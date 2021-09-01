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    Kabil'deki bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu

    Kabil'deki bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu

    Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de, kent merkezindeki bankaların önünde uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi.
    • AA
    • 01.09.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 17:36
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    ABD, 31 Ağustos’ta birliklerini tamamen Afganistan’dan çekti. Bunun üzerine Taliban, Kabil Havaalanı’na giden yollarda çok sayıda kontrol noktaları oluşturarak, buralardaki devriye sayısını artırdı.

    ATM ÖNÜNDE  KUYRUK

    Tahliyelerin hızı azalırken ülkeden kaçma umudunu kaybetmeyen Afganlılar, bankaların önüne koştu.

    Bankalarda bulunan paralarını çekmeye çalışanlar, ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

    Kabil deki bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu #1

    Kabil deki bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu #2

    Kabil deki bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu #3

    Kabil deki bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu #4

    Kabil deki bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu #5

    Kabil deki bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu #6

    Kabil deki bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu #7

    Kabil deki bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu #8

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