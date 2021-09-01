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- Kabil'deki bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Kabil'deki bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de, kent merkezindeki bankaların önünde uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi.
- AA
- 01.09.2021 - 17:34
- Güncelleme : 01.09.2021 - 17:36
ABD, 31 Ağustos’ta birliklerini tamamen Afganistan’dan çekti. Bunun üzerine Taliban, Kabil Havaalanı’na giden yollarda çok sayıda kontrol noktaları oluşturarak, buralardaki devriye sayısını artırdı.
ATM ÖNÜNDE KUYRUK
Tahliyelerin hızı azalırken ülkeden kaçma umudunu kaybetmeyen Afganlılar, bankaların önüne koştu.
Bankalarda bulunan paralarını çekmeye çalışanlar, ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.