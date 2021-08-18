Kabil’den kalkan uçağın iniş takımlarında, insan vücudu parçaları bulundu

C-17 askeri kargo uçağının iniş takımlarında, insan vücudu parçalarının olduğu doğrulandı.

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi ile Taliban’ın ilerleyişi hız kazandı.

Haziran ayından bu yana Taliban, birçok bölgede kontrolü ele aldı.

Son olarak başkent Kabil’in de ele geçirilmesi ile Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeyi terk etti.

Yaşanan tüm bu gelişmeler, halk arasında paniğe ve endişeye neden oldu.

Birçok Afgan, ülkeyi terk edebilmek için Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na akın etti.

Bazı vatandaşlar uçaklara binemeyince kendilerini uçağın kanatlarına ve teker bölümüne bağladı.

İNSAN VÜCUDU PARÇALARI OLDUĞU AÇIKLANDI

Bu şekilde ülkeden kaçmak isteyen Afganlar, feci şekilde can verdi.

ABD Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye için kalkan askeri kargo uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları olduğunu açıkladı.

KAYIPLAR SORUŞTURULUYOR

ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Kabil'den ayrılmak isteyen Afganların kalkış yapmaya hazırlanan C-17 askeri kargo uçağının kanatlarına tırmandığı sırada yaşanan kaostaki sivil kayıplarını soruşturulduğu belirlendi.

ÖLÜ SAYISI VERİLMEDİ

Kaç kişinin öldüğü konusunda sayı verilmedi.

Kargo uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları bulunduğu ise doğrulandı.

TEPKİ TOPLAMIŞTI

Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele almasının ardından Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na gelen ve tahliye edilmek isteyen Afganların, pistte ilerleyen Amerikan askeri kargo uçağına tırmanmaya çalıştığı görüntüler büyük tepki toplamıştı.

2020’DE ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de anlaşmaya varılmıştı.

Bu barış anlaşması çerçevesinde bu yıl, uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırılmaması öngörüldü.

Fakat Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmedi.

ÇATIŞMASIZ BİR ŞEKİLDE KONTROLÜNE ALDI

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kabil'de uçağa tutunmaya çalışan Afganlar görüntülendi VİDEO