Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi, serbest bırakıldıktan sonra özel uçakla Türkiye'ye gelmek üzere ülkesinden ayrıldı.

Güvenlik kaynakları, Sadi Kaddafi (48) ve Muammer Kaddafi'nin özel kalem müdürlüğünü yapan Ahmed Ramazan'ın Trablus'ta tutuklu bulundukları hapishaneden serbest bırakıldığını belirtti.

TÜRKİYE'YE GELMEK İÇİN ÜLKEDEN AYRILDI

Kaynaklar, Sadi'nin, Libya Başsavcılığının kararı ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin onayı ile serbest bırakıldığını aktardı.

Sadi'nin özel uçakla Türkiye'ye hareket etmek üzere ülkeden ayrıldığı belirtildi.

LİBYA FUTBOL TAKIMINDA OYNADI

Baba Kaddafi döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinin yönetiminde yetkileri bulunan Sadi, önce Libya Futbol Federasyonu Başkanlığı yapan Saadi Kaddafi, bir dönem İtalya birinci liginde de forma giymişti. Aynı zamanda Libya ulusal futbol takımında oynuyordu.

ZİMMETİNE PARA GEÇİRMEKLE YARGILANDI

Sadi Kaddafi, 2011'de Kaddafi rejiminin çöküşünden sonra Nijer'e kaçtı ancak 2014'te Libya makamlarının girişimleri sonucu, Libya Futbol Federasyonu başkanlığı döneminde "zorla zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla yargılanmak üzere Libya'ya getirildi.

BAŞBAKAN DİBEYBE'DEN UZLAŞI ÇAĞRISI

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, tahliye kararını doğruladı.

Dibeybe, açıklamasında, "Uzlaşı sağlamadan yol alamaz; hukuku uygulamadan, kuvvetler ayrılığı ilkesine saygı duymadan, yargı usul ve kararlarına uymadan da devletin dirliğini tesis edemeyiz. Bu temelde, "Sadi Kaddafi" adlı vatandaş, Başsavcılık tarafından kendisi hakkında yayınlanan tahliye kararının uygulanmasıyla bugün serbest bırakıldı." ifadelerine yer verdi.