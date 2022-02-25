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    Kadirov'a bağlı Çeçen birlikler, Rusya ordusuna yardıma gitti

    Kadirov'a bağlı Çeçen birlikler, Rusya ordusuna yardıma gitti

    Rusya'ya bağlı Çeçenistan cumhuriyeti lideri Kadirov, Rus ordusuna destek amacıyla Çeçen birliklerini Ukrayna'ya gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 00:03
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 01:16
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    Rusya ile Ukrayna arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi üzerinden yaşanan gerilim savaşa dönüştü. Rus ordusu Ukrayna'nın kritik kentlerini işgal ederken, farklı bölgelerden de asker sevkiyatı sürüyor.

    ÇEÇENİSTAN'DAN UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERİLDİ

    Çeçenistan'da yönetimin başındaki Muhammed Kadirov, Rus ordusuna destek amacıyla kendi birliklerini Ukrayna'ya gönderdiklerini açıkladı.

    Kadirov'a bağlı Çeçen birlikler, Rusya ordusuna yardıma gitti - Video

    ŞEYH ŞAMİL'DEN RUS YANLISI KADİROV'A

    Şeyh Şamil ile başlayan, yaklaşık 2 asırdan fazladır aralıklarla Rus işgaline karşı savaşan, 90'lı yıllarda da Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Çeçenistan, Cahar Dudayev, Aslan Mashadov ve Şamil Basayev'in önderliğinde dirense de, bu liderlerin suikastlerle şehit edilmesi sonrası direniş kırıldı.

    Babası gibi Rus yanlısı olan Ramazan Kadirov, Putin tarafından Çeçenistan'ın başına getirildi.

    Kadirov a bağlı Çeçen birlikler, Rusya ordusuna yardıma gitti #1


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