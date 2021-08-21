Kafasının üzerinde 101 tuvalet kağıdı taşıdı, rekor kırdı

ABD’li adam, başının üzerinde 101 tuvalet kağıdı rulosu taşıyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan David Rush, alnına tek bir tuvalet kağıdı rulosu koyup, üzerine kartonlar yardımıyla diğer ruloları dizerek devirmeden taşıdığı videoyu YouTube hesabından yayımladı.

2 bine yakın görüntülenme alan videoda, Rush'ın nihayetinde başarılı olana kadar yaptığı farklı denemelerinin görüntüleri de yer aldı.

Başının üzerinde 101 tuvalet kağıdı rulosu taşıyan Rush, bu denemesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

AMACI STEM ADLI ÖĞRETİM MODELİNE DESTEK SAĞLAMAK

Rush, rekoru fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi 4 temel disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan STEM adlı öğretim modeline destek sağlamak için kırdı.

Tuvalet kağıtlarıyla elde ettiği rekorun, önceki rekorlarına kıyasla daha zor olduğunu belirten Rush, özellikle denge kurmakta başlarda sorun yaşadığını söyledi.

Kafasının üzerinde 101 tuvalet kağıdı rulosu taşıyarak rekor kırdı VİDEO

GEÇEN HAFTA DA REKORLAR KİTABI’NA GİRDİ

Rush, daha önce 200'den fazla kez adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırmış, başarılarının hepsini STEM'e destek vermek için kullanmıştı.

Geçen hafta ünlü Fruit Ninja oyunundan yola çıkan Rush, denge tahtasında dururken havaya fırlattığı 85 kiviyi 1 dakika içinde kılıçla kesmişti.

Rush, bu denemesiyle yine Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.