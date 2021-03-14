Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörden arınan Barış Pınarı bölgesindeki ailelere yapılan desteklere ait görüntüleri yayınladı.

Mehmetçik, Suriyelileri terör saldırılarından korumaya ve Barış Pınarı bölgesine yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından İbni Sina'nın "Hiç kimse görmek istemeyen biri kadar kör olamaz" sözünün yer aldığı notla Türk askerlerinin bölgede gerçekleştirdiği yardımlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

"GÖRMEZDEN GELENLERE RAĞMEN..."

Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik'imiz, görmezden gelenlere rağmen Suriyeli kardeşlerimizi terör örgütlerinin saldırılarına karşı korumaya ve asil milletimizin yardım elini Barış Pınarı bölgesine ulaştırmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Kahraman Mehmetçik'ten Suriyelilere yardım ViDEO