Kahve kapsüllerinde kırmızı alarm: Mürekkep sızıntısı nedeniyle toplatılıyor!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından ülke genelinde sağlığı tehdit eden ürünler tek tek paylaşılmaya devam ediliyor.

Sağlığı tehdit eden pek çok ürün piyasadan çekilirken liste her geçen gün uzamaya devam ediyor. Son olarak yapılan incelemelerle birlikte bu kez hazır kahve kapsülleri raflardan kalkıyor.

New Mexico Piñon Coffee tarafından piyasaya sürülen tek kullanımlık kahve kapsüllerinde, demleme sırasında kapaklardan mürekkep bulaşabileceği endişesiyle bir geri çağırma duyurusu yaptı.

KAHVEYE ZARARLI MADDE BULAŞABİLİR!

Geri çağırma kapsamında yer alan ürünlerdeki sızdırmazlık maddesinin doğru uygulanmaması nedeniyle kahveye zararlı bir maddede bulaşma riski taşıdığından kullanımlarının derhal bırakılması gerektiği belirtildi.

Söz konusu geri çağırmanın yalnızca Keurig kahve makinelerinde kullanılan tek kullanımlık kapsülleri kapsadığı da belirtildi.

Yetkililer söz konusu ürünün satın alınan noktalardan iade edilerek geri ödeme alınabileceği aktarıldı.

Etkilenen ürünler hakkında detaylı bilgiler ise şöyle:

Ürün Adı: Dark Piñon Tek Kişilik 10'lu

UPC Kodu: 812361033081

Parti Kodu: 251749

Son Kullanma Tarihi: 8 Mayıs 2026

Etkilenen Miktar: 154 birim

Geri Çağırma Numarası: H-0273-2025