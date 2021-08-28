Kaliforniya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor

İtfaiye ekipleri, haftalardır süren yangını kontrol altına almak için uğraş veriyor. Binlerce kişi, alevler nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 14 Temmuz'da başlayan ve eyalet tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen Dixie yangını devam ediyor.

Yangında şimdiye kadar yüzlerce ev harabeye dönerken, binlerce insan güvenli bölgelere kaçmak zorunda kaldı.

KALİFORNİYA ALEVLERE TESLİM

13 bin 500’den fazla itfaiyeci, geniş bir alana yayılan alevleri kontrol altına almak için mücadelesini sürdürüyor.

İtfaiyeciler, Sly Park Yolu ve Meadowlark Yolu'ndaki evleri korumak için gece boyunca çalışıyor.