Kamala Harris, Binyamin Netanyahu ile görüştü

Tel Aviv ile Washington hattında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra İran gündeme geldi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Harris ve Netanyahu yaptıkları telefon görüşmesinde, İsrail ve ABD arasındaki ortaklığı ele aldı.

'İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE KOŞULSUZ BAĞLIYIZ' MESAJI

Harris'in, ABD'nin İsrail'in güvenliğine "koşulsuz taahhüdünün" sürdüğünün altının çizildiği açıklamada, "Harris, İsrail'in son dönemde Arap ve Müslüman dünyadaki ülkeler ile yaptığı normalleşme anlaşmalarına güçlü desteğini dile getirdi ve İsrail ile Filistinlerin güvenliği, barışı ve huzuru artırmanın önemini vurguladı." ifadesini kullanıldı.

İRAN'I KONUŞTULAR

İki ismin, İran'ın nükleer programı ve "tehlikeli bölgesel davranışları" da dahil bölgesel güvenlik konularında iş birliği ve ortaklık konusunda yakın iş birliği konusunda mutabık kaldığına işaret edilen açıklamada, iki ülke arasında bilimsel iş birliği ve koronavirüsü kontrol altına alma konularının da öneminin vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Harris ve Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrailli personel konusunda yargılama girişimlerine karşı duruşunu da belirtti." bilgisi paylaşıldı.