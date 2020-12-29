ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris, ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısını kameralar karşısında oldu.

ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris, Washington D.C.'de ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın aşı olmasından bir hafta sonra kameralar önünde canlı yayında aşı yaptırdı.

Kamala Harris, aşı yaptırdıktan sonra "Çok kolaydı, neredeyse hiç hissetmedim." dedi.

Biden ve Harris, 20 Ocak 2021'de göreve başlamadan önce ikinci doz aşıyı da yaptırmış olacak.

GÖREVE BAŞLAMADAN İKİNCİ DOZ AŞILARI DA YAPTIRACAKLAR

Kamala Harris, aşının güvenli olduğunu göstermek için Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence gibi isimlerin ardından koronavirüs aşısı yaptıran son Amerikalı yetkili oldu.

Yakın zamanda koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump ise henüz aşı yaptırmadı.

Kamala Harris, koronavirüs aşısı yaptırdı VİDEO