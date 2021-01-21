ABD Senatosu Başkanı Kamala Harris, Kaliforniya senatörlüğünden istifasını okuduğu sırada ilginç anlar yaşandı.

ABD'de Demokratlar, Başkan Joe Biden'ın yemin etmesiyle Beyaz Saray ve Kongre'de kontrolü ele aldı.

Kongre'nin üst kanadı Senato'da başkanlık koltuğuna Kamala Harris oturdu.

SENATO'DA YEMİN TÖRENİ

Georgia'dan Jon Ossoff ve Raphael Warnock ile Kaliforniya eyaletini temsil eden Alex Padilla, Harris'in karşısında görevleri için yemin etti.

Harris'in ayrıca ilk görevlerinden biri, Kaliforniya senatörlüğünden istifa etmek oldu.

HARRIS KAHKAHAYA BOĞULDU

Kararı okuyan Kamala Harris, bir süre sonra kahkahaya boğulurken, Senatörler yeni başkanı alkışladı. Harris, "Bu çok tuhaftı" dedi.

Harris, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkanlık koltuğuna oturmak harika hissettirdi." diye konuştu.

Kamala Harris, Senato'da konuşurken kahkaha attı ViDEO