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    Kamala Harris, Senato'da konuşurken kahkaha attı

    Kamala Harris, Senato'da konuşurken kahkaha attı

    ABD Senatosu Başkanı Kamala Harris, Kaliforniya senatörlüğünden istifasını okuduğu sırada ilginç anlar yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 10:00
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    ABD'de Demokratlar, Başkan Joe Biden'ın yemin etmesiyle Beyaz Saray ve Kongre'de kontrolü ele aldı.

    Kongre'nin üst kanadı Senato'da başkanlık koltuğuna Kamala Harris oturdu.

    SENATO'DA YEMİN TÖRENİ

    Georgia'dan Jon Ossoff ve Raphael Warnock ile Kaliforniya eyaletini temsil eden Alex Padilla, Harris'in karşısında görevleri için yemin etti.

    Harris'in ayrıca ilk görevlerinden biri, Kaliforniya senatörlüğünden istifa etmek oldu.

    HARRIS KAHKAHAYA BOĞULDU

    Kararı okuyan Kamala Harris, bir süre sonra kahkahaya boğulurken, Senatörler yeni başkanı alkışladı. Harris, "Bu çok tuhaftı" dedi.

    Harris, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkanlık koltuğuna oturmak harika hissettirdi." diye konuştu.

    Kamala Harris, Senato'da konuşurken kahkaha attı ViDEO

    Kamala Harris, Senato da konuşurken kahkaha attı #1

    Kamala Harris, Senato da konuşurken kahkaha attı #2

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