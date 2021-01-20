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    Kamala Harris, yemin etti

    Kamala Harris, yemin etti

    ABD’nin ilk kadın Başkan Yardımcısı olan Kamala Harris, yemin ederek göreve başladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.01.2021 - 20:31
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 20:35
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    ABD'de 3 Kasım seçimlerini kazanan Joe Biden, Kongre binasındaki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı oldu.

    Joe Biden'ın görev tesliminin ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris de yemin etti.

    ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Sotomayor tarafından görev yemini ettirilen Harris, iki İncil kullandı.

    İLK KADIN BAŞKAN YARDIMCISI

    3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçiminde Biden'ın adaylığı altında başkan yardımcılığına seçilen Harris, ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı oldu.

    Öte yandan Harris için '2 yıl sonra başkanlığı devrelacak' iddialara öne sürüldü.

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