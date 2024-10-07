Kamala Harris'den dikkat çeken Netanyahu açıklaması ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Partinin kasımda düzenlenecek başkanlık seçimindeki adayı Kamala Harris, Amerikan ve İsrail halkı arasındaki ittifakın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın dostluğundan daha önemli olduğunu söyledi..

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AA

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in yarın yayına girecek "CBS 60 Dakika" programına verdiği röportajın bir kısmı yayımlandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'nin ateşkes çağrısı ve Lübnan'a saldırılara ilişkin ABD yönetimini dinlememesine ilişkin Harris, İsrail'e Hamas ve Hizbullah gibi tehditlere karşı kendini koruması için destek verildiğini ifade etti.

Harris, İsrail liderleriyle yürütülen diplomatik ilişkilerin ise bazı prensiplere dayandığını belirtti.

"İSRAİL VE BÖLGE ÜLKELERİNE BASKI KURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

ABD'nin insani yardımın artırılmasını, esirlerin serbest bırakılmasını ve ateşkes sağlanmasını istediğini dile getiren Harris, "Bu çerçevede İsrail ve bölge ülkelerine baskı kurmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Harris, İsrail'in bazı adımları ABD'nin baskısı sonucu attığını savundu.

"ÖNEMLİ OLAN AMERİKAN VE İSRAİL HALKI ARASINDA İTTİFAK OLMASI"

"Netanyahu yakın bir dost mudur?" sorusuna ise Harris, "Çok daha önemli olan Amerikan ve İsrail halkı arasında ittifak olup olmadığıdır. Bunun cevabı da evettir." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)