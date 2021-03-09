Klozetinde gördüğü kobrayı kayda alan köy sakini, uzun süre olayın şokunu yaşadığını, kobranın geri dönmeyeceğinden emin olana kadar o klozeti kullanmayacaklarını söyledi.

Kamboçya’nın Pailin eyaleti Phsar Prom köyündeki evinde tuvalete giden Ray Sopha, inanılması zor bir an yaşadı.

Klozette bir kahverengilik fark eden Ray, sifona bastı ve temizlemeye çalıştı.

Renk gitti ancak sudaki hareketlilik devam etti. Bir süre bekleyen Ray, klozetten kobranın çıktığını gördü.

HİÇBİR YERDE BULUNAMADI

Bu anları kayda alan ve paniğe kapılan Ray, durumu hemen yakınlarına bildirmek için dışarı çıktı.

Ancak Ray ve yakınları tuvalete gelene kadar kobra çoktan gitmişti. Tuvaletin her yerinden aranan kobra, hiçbir yerde bulunamadı.

Kamboçya'da klozetten kobra çıktı İZLE

“OTURMADAN FARK ETTİĞİM İÇİN RAHATLADIM”

Yaşadığı şok olayla ilgili konuşan Ray Sopha, tuvaleti bir hafta kullanmadıklarını ve kobranın geri dönme ihtimaline karşı tuvalete ve gidere bir örtü koyduklarını söyledi.

Ray Sopha, “Evdeki diğer tuvaleti son bir haftadır kullanıyoruz . Yılanın geri dönmeyeceğinden emin olana kadar o tuvalete geri dönmeyeceğiz. Tuvalete oturmadan önce yaratığı fark ettiğim için rahatladım.” dedi.