Kanada Başbakanı Carney: İsrail'in Gazze ablukası hukukun ihlalidir

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dünya kamuoyundan tepkiler gelmeye devam ediyor.

CBC News'ün haberine göre Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İNSANI YARDIMLARIN ENGELLENMESİNİ ELEŞTİRDİ

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini engellemesinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyleyen Carney, İsrail'in yardım dağıtımı üzerindeki kontrolünün kaldırılması çağrısında bulundu.

Carney, bölgede yardım dağıtımının, uluslararası kuruluşların öncülüğünde kapsamlı bir insani yardım sağlanmasıyla değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Söz konusu uluslararası kuruluşların çoğunun, açlık çeken sivillere ulaştırılması engellenen ve Kanada tarafından finanse edilen önemli miktarda yardım bulundurduğunu dile getiren Carney, İsrailliler ve Filistinliler için "barış ve güvenliği garanti altına alan" iki devletli çözümü desteklediğini ifade etti.

ÖLÜ SAYISI 59 BİNİ AŞTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 587 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 498 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 447 kişi yaşamını yitirdi, 31 bin 457 kişi yaralandı.

SÖZDE YARDIM DAĞITIM BÖLGESİ

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1083'e, yaralıların sayısı da 7 bin 275'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.