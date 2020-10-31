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    Kanada Başbakanı Justin Trudeau: İfade özgürlüğünün sınırı var

    Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürünün sorulduğu Trudeau, “İfade özgürlüğünü her zaman savunacağız, ancak bu özgürlük alanı sınırsız değildir” dedi.
    • AA
    • 31.10.2020 - 17:04
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 17:37
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    Kanada Başbakanı Justin Trudeau: İfade özgürlüğünün sınırı var

    Fransa'da yayın yapan mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatüriyle ilgili tartışmaya Kanada Başbakanı Justin Trudeau da katıldı.

    Başbakan Trudeau, karikatürlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt verdi.

    “ÖZGÜRLÜK ALANI SINIRSIZ DEĞİLDİR”

    Kanada Başbakanı “İfade özgürlüğünü her zaman savunacağız, ancak bu özgürlük alanı sınırsız değildir. Başkalarına saygı göstermeli; aynı toplumu ve gezegeni paylaştığımız kişilere keyfi veya gereksiz yere zarar vermemeliyiz.” dedi.

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau: İfade özgürlüğünün sınırı var #1

    “AYRIMCILIĞA MARUZ KALANLAR…”

    "Bizimki gibi çoğulcu bir toplumda, sözlerimizin ve eylemlerimizin başkaları üzerinde bırakacağı etkinin farkında olmalıyız; özellikle bu topluluklar büyük ölçüde ayrımcılığa maruz kalan nüfuslar ise" diyen Trudeau Fransa'da yaşanan saldırıları kınamayı ihmal etmedi.

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