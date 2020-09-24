Kanada Başbakanı Justin Trudeau: Koronavirüs salgınında ikinci dalgadayız

İkinci dalgayı kontrol altına alabileceklerini belirten Trudeau, ekonomiyi ve halkı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kanada'da koronavirüs nedeniyle 9 bin 243 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 147 bin 753.

Başbakan Justin Trudeau, ülkesinin koronavirüs salgınında ikinci dalgada olduğunu söyledi.

"İKİNCİ DALGAYI YAŞIYORUZ"

Trudeau, televizyondan ulusa seslenerek şu anda koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşayan Kanada'nın ilkbahardan çok daha kötü geçebilecek sonbahar sezonunun eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

Kanada'da 13 Mart'ta sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başladığında günlük vaka sayısının 47 olduğuna, 22 Eylül Salı günü itibarıyla bu rakamın 1000'in üzerine çıktığına işaret eden Justin Trudeau, "Bugünün veya yarının rakamlarını değiştiremeyiz. Onlar 2 hafta önce ne yaptığımız ya da yapmadığımızla belirlenmiş durumda.

"ŞÜKRAN GÜNÜ'NDE BİR ARAYA GELEMEYECEĞİZ"

Ancak ekim ayında ve kışın olacağımız yeri değiştirebiliriz. Büyük olasılıkla Şükran Günü'nde bir araya gelemeyeceğiz. Öte yandan, Noel'de şansımızı deneyebiliriz. Birlikte ikinci dalgayı kontrol altına almaya gücümüz var." diye konuştu.

"EKONOMİYİ NE PAHASINA OLURSA OLSUN DESTEKLEYECEĞİZ"

Kanada Başbakanı halka maskelerini takmaları ve koronavirüs pozitif çıkan biriyle yakın temas edip etmediklerini öğrenmek için hükümetin uygulamasını indirmeleri çağrısında bulunurken, salgın sırasında ekonomiyi ve Kanadalıları "ne pahasına olursa olsun" destekleyeceklerini kaydetti.

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