Kanada Başbakanı Trudeau: Ben bir Siyonistim

AA

Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini açıklayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülke liderliğindeki son haftalarını yaşıyor.

Justin Trudeau, başkent Ottawa'da düzenlenen "Antisemitizmle Mücadele Ulusal Forumu"nda konuştu.

"ANTİSEMİTİZMDE ARTIŞ YAŞANIYOR"

7 Ekim 2023'ten bu yana antisemitizmde artış görüldüğünü savunan Trudeau, bu gelişmenin normal olmadığını ifade etti.

"BEN BİR SİYONİSTİM"

Trudeau, "Kanada'da hiç kimse kendisine Siyonist demekten korkmamalıdır. Ben bir Siyonistim" diye konuştu.

Trudeau’nun bu açıklaması, ülkede ve dünya çapında dikkatleri üzerine çekti.

SİYONİZM NEDİR?

Siyonizm, Yahudilerin ‘kadim vatanı’nda ulusal bir Yahudi devleti kurma ve desteklemeyi amaçlayan Yahudi milliyetçiliği temelli bir hareket.

TRUMP AYLARDIR ALAY EDİYOR

Trump aylardır Trudeau ile alay ediyor, Kanada'yı 51. eyalet olarak ilhak etmekle tehdit ediyor ve başbakana "Vali Trudeau" diye sesleniyor.

Trudeau ise bu sırada bir sonraki seçimi kazanamayacağı anlaşılınca istifa etmek zorunda kalmasının ardından bir nevi zafer turu atmaya çalışıyor.

Ottawa'da çocuk sağlığı konusunda düzenlediği bir basın toplantısında, yolun sonunu açıkça gördüğünü ve duygulandığını söyledi.

TRUMP GÖREVİ BIRAKACAĞINA İNANMIYOR

Trudeau ile alay etmeye devam eden Trump ise, "İnanın ya da inanmayın, Kanada için yaptığı korkunç işe rağmen, Justin Trudeau'nun, kendisinin sebep olduğu Gümrük Vergisi sorununu, Başbakanlığa tekrar aday olabilmek için kullandığını düşünüyorum. İzlemesi çok eğlenceli!" açıklamasında bulundu.

Kanada'daki bir sonraki seçim en geç 20 Ekim 2025'te gerçekleştirilecek.