Kanada Başbakanı Trudeau: Her gün işi bırakmayı düşünüyorum Başbakan Trudeau, işi dolayısıyla kişisel fedakarlıklar yaptığını söyledi. Yaptığı işin 'çılgın' olduğunu söyleyen Trudeau, "Kanadalıların seçimlerde yapacakları tercih çok önemli olacak" dedi.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "çılgın iş" olarak tanımladığı başbakanlık görevini bırakmayı sık sık düşündüğünü söyledi.

Trudeau, siyasi geleceği hakkında artan sorularla karşı karşıya kalırken, anketler onun Kanadalılar arasında giderek daha az popüler hale dönüştüğünü gösteriyor.

Radio-Canada'ya konuşan Trudeau, mesleğindeki kişisel fedakarlıklarından da bahsetti.

Seçimler gelecek yıl yapılacak

Kanada'da bir sonraki genel seçimlerin Ekim 2025'e kadar yapılması gerekiyor. Son aylarda yapılan kamuoyu yoklamaları, Kanadalıların hükümete karşı giderek artan bir memnuniyetsizlik hissettiğini gösteriyor.

"Her gün bırakmayı düşünüyorum"

Bu tablo karşısında Trudeau'nun ayrılma zamanının geldiğine dair spekülasyonlar yapılıyor. Trudeau ise şu ifadeleri kullandı:

Her gün bırakmayı düşünüyorum. Yaptığım çılgın bir iş. Kişisel fedakarlıklar da yapıyorum. Elbette çok zor. Bazen çok zorlu oluyor.

"Kanadalıların tercihi çok önemli olacak"

52 yaşındaki Trudeau, siyasete "popüler olmak için, kişisel nedenlerden ötürü değil, hizmet etmek için girdiğini" söyledi.

Trudeau, "Kanadalıların bir yıl içinde yapılacak seçimlerde yapacakları tercih çok önemli olacak." diye ekledi.

Eşinden ayrıldı

Kanadalı siyasetçi, geçen yıl eşi Sophie ile ayrıldıklarnıı açıklamıştı. Çiftin üç çocuğu var.