Kanada Başbakanı Trudeau: İslamofobi'deki artış rahatsız edici Başbakan Trudeau, Kanada'da Müslümanlara yönelik nefret söyleminin tırmanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

AA

Batılı ülkelerde İslam karşıtı olaylarda yaşanan artış dikkati çekiyor.

Bu ülkeler arasında Kanada da yer alıyor. Ülkenin Başbakanı Justin Trudeau, İslamofobiye Karşı Eylem ve Ulusal Anma Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Quebec City İslami Kültür Merkezi Camisi'ne 29 Ocak 2017'de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenleri anan Trudeau, ölenlerin ailelileri ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

"İslamofobi'de rahatsız edici bir artış yaşandı"

Trudeau, "Son aylarda, Kanada'da Müslümanlara yönelik nefret söylemi, ayrımcılık ve İslamofobi'de rahatsız edici bir artış yaşandı." ifadesini kullandı.

"Kabul edilemez"

Yaşanan artışın kabul edilemez olduğunu kaydeden Trudeau, Kanadalıların evlerinde, toplum içinde ve ibadet yerlerinde kendilerini güvende hissedebilmeleri için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Öte yandan, Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kanadalı yetkililere nefret olaylarının önlenmesi ve İslamofobi'ye karşı mücadele edilmesi için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

2017'de camiye düzenlenen saldırı

Quebec City kentinde 29 Ocak 2017'de, Quebec City İslami Kültür Merkezi Camisi'ne silahlı saldırı düzenleyen Alexandre Bissonnette, içeride ibadet eden cemaati otomatik silahlarla tarayarak 6 kişiyi öldürmüş ve 19 kişiyi yaralamıştı. Olaydan sonra kaçan saldırgan, polis tarafından yakalanmıştı.

Skandal sözler: Daha fazla öldürmediğim için pişmanım

İfadesinde saldırıyı kabul eden Bissonnette, "Daha fazla insan öldürmediğim için pişmanım." demişti.

Saldırıda, Mamadou Tanou Barry (42), Abdelkerim Hassane (41), Khaled Belkacemi (60), Aboubaker Thabti (44) Azzeddine Soufiane (57) ve Ibrahima Barry (39) hayatını kaybetmişti.

Trudeau hükümeti, 2021'de aldığı kararla saldırının yıl dönümü olan 29 Ocak tarihini, "İslamofobiye Karşı Eylem ve Ulusal Anma Günü" ilan etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)