Kanada, İsrail’e silah satışını sonlandıracak Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kanada’nın gelecekte İsrail'e silah ihracatını durduracağını duyurdu.

İHA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Kanada, İsrail’e silah satışını askıya almaya hazırlanıyor.

İsrail'e silah satışı sonlanacak

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı açıklamada, Kanada’nın gelecekte İsrail'e silah ihracatını durduracağını belirterek, bunun sembolik değil gerçek bir hamle olacağını ifade etti.

Kanada parlamentosu, dün İsrail’e yönelik silah satışının durdurulması yönünde bağlayıcı olmayan bir önergeyi 117'ye karşı 204 oyla kabul etmişti.

Önerge, ayrıca uluslararası toplumu İsrail ve Filistinliler arasındaki ihtilafı çözmek için iki devletli çözüm için çalışma çağrısında bulunuyordu.

İsrail Dışişleri Bakanı, kararı "talihsiz" olarak niteledi

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Kanada hükümetinin İsrail'e silah satışını durduracağına ilişkin kararını "İsrail'in meşru müdafaa hakkını baltalayan talihsiz bir durum" olarak nitelendirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katz, Kanada'nın İsrail'e silah ihracatını durdurma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanada hükümetinin bu hamlesini tarihin "sert şekilde" yargılayacağını savunan Katz, Kanada'nın, ülkesinin "Hamas'a karşı meşru müdafaa hakkını baltalayan bir adım atması talihsiz bir durum." dedi.

Katz, Hamas yok edilene ve esirlerin tamamı evlerine dönene kadar savaşmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)