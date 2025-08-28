Kanada televizyonu 'soykırım' kelimesi için İsrail'den özür diledi

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de katliamlarına devam ediyor.

Bir yandan bomba yağdırılan Gazze'de bir yandan açlık da ölüm saçıyor.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 62 bin 895’e, yaralı sayısı 158 bin 927’ye yükseldi.

Elde edilen son verilerle birlikte Gazze Şeridi'nde İsrail'in bölgeye gıda ve insani yardım malzemelerinin girişini engellemesi sonucunda meydana gelen açlık ve yetersiz beslenme sorunlarından hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 119'u çocuk olmak üzere 313'e yükseldi.

BATI MEDYASI İSRAİL SAVUNMAYA DEVAM EDİYOR

Tüm bu vahşet yaşanırken Batı medyası, İsrail savunmaya devam ediyor.

İsrail söz konusu olunca tüm evrensel değerlerin bir kenara bırakıldığı Batı medyasında son ikiyüzlülük, Kanada yayın kuruluşu CTV News'te yaşandı.

SOYKIRIM İFADESİ İÇİN İSRAİL'DEN ÖZÜR DİLEDİLER

Kanal, yaptıkları haberde 'soykırım' kelimesini kullandıkları için İsrail'den özür diledi.

Haber bülteninde özür anonsu geçen kanal sunucusu, "Soykırım' ve 'Filistin halkını aç bırakmaya devam etmek' ifadelerini Birleşmiş Milletler'e dayandırmadan kullandık. Bu hatadan dolayı üzgünüz ve özür dileriz." ifadelerini kullandı.