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    Kanada'da aşı olmayanlara sağlık vergisi yolda

    Kanada'da Quebec yönetimi, Covid-19 aşısı yaptırmak istemeyenler için özel bir sağlık katkı payı vergisi uygulamaya koymaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 04:26
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 04:45
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    Kanada'da aşı olmayanlara sağlık vergisi yolda

    Kanada'da Quebec yönetimi koronavirüs aşısı yaptırmak istemeyenlere özel bir vergi hazırlıyor.

    Quebec Bölge Hükümeti Başkanı François Legault Salı günü yaptığı açıklamada "Aşı olmayı reddeden tüm yetişkinlerin ödeyeceği bir sağlık katkı payı üzerinde çalışıyoruz" dedi.

    "AŞISIZLAR MALİ YÜK"

    Quebec'te yetişkinlerin sadece yüzde 10'unun aşı yaptırmadığını söyleyen Legault, aşısızların aşı yaptırmış yüzde 90'lık kesime "zarar vermemesi" gerektiğini belirtti. Aşısızların diğer vatandaşlar açısından bir "mali yük" oluşturduğunu söyleyen Legault aşı karşıtlarının "hastaneleri tıkadığını" ifade etti.

    Resmi rakamlara göre Kanada'nın Quebec bölgesinde yaklaşık 8 milyon insan yaşıyor. 2 bin 742 Covid-19 hastası hastanelerde tedavi altına alınırken bunlardan 255'i yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

    Kanada da aşı olmayanlara sağlık vergisi yolda #1

    AŞISIZLARA KISITLAMALAR GELECEK

    Vaka sayılarının artması nedeniyle geçen yılın sonunda Quebec yeniden kamusal hayatta katı kısıtlamalara gitmişti. Bunlar arasında gece sokağa çıkış yasağı ve özel alanlarda toplu buluşmaların kısıtlanması da yer alıyor. Aşısızların alkol ve esrar satılan dükkanlara girişleri de yasaklandı.

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