Kanada’da aşırı sıcaklar nedeniyle 34 kişi can verdi

Kanada'nın British Columbia eyaletinde etkili olan aşırı sıcak havalar nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti.

İklim değişikliğinin es geçmediği Kanada, tarihinin belki de en sıcak günlerini yaşıyor.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) tarafından yapılan açıklamada, British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybettiği aktarılarak, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu ifade edildi.

PAZARTESİDEN BERİ CAN KAYIPLARI VAR

Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada ise, pazartesi gününden bu yana onlarca can kaybı haberi aldıklarını ancak resmi ölüm nedenlerinin henüz belirlenmemesine rağmen hava koşullarına bağlı ölümler olduğunu düşünüldüğü aktarıldı.

AŞIRI SICAKLARIN NEDENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Adli Tıp Kurumu, sıcak hava dalgasıyla bağlantılı ölümleri soruşturmanın henüz erken safhalarında olduğunu belirtirken, meteorologlar ise aşırı sıcaklık artışını iklim değişikliklerinden kaynaklandığına dikkat çekti.

SICAK HAVA BİRKAÇ GÜN DAHA SÜRECEK

Meteorolog Johanna Wagstaffe yaptığı açıklamada, Kanada’nın batısında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığa yol açan sıcak hava dalgasının birkaç gün daha devam edeceğini aktardı.

RİSK ALTINDAKİLER İÇİN UYARILAR

Sağlık yetkilileri, özellikle yaşlıların, çocukların, açık havada çalışanların ve önceden sağlık sorunları olanların aşırı sıcaklığa bağlı ölümlerde daha büyük risk altında olduğuna dikkat çekti.

Yetkililer, mümkün olduğunca doğrudan güneşten kaçınılmasını, mümkünse kütüphane, alışveriş merkezi ve hatta sinema gibi serin veya klimalı bir ortamda vakit geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, susuzluk hissetmeyi beklemeden bol bol su içilmesi uyarısında bulundu.