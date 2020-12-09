Kanada’da, Dağlık Karabağ'ın 'devlet' olarak tanınmasına ilişkin önergeye red

Kanada Senatosu, Dağlık Karabağ’ın 'bağımsız devlet' olarak tanınması konusundaki önergeyi reddetti. Yunan asıllı senatörün önergesinde, Türkiye’ye yönelik yaptırım da bulunuyordu.

Kanada’da Muhafazakar Parti’nin Yunan asıllı Quebec eyaleti Senatörü Leo Housakos, Senato’nun dün gece saatlerindeki oturumunda önerge sundu.

Housakos’un teklifi, Senato’nun çoğunluğu tarafından kabul görmedi.

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Housakos, önergesinde, Kanada hükümetince Dağlık Karabağ’a yönelik sözde "Azerbaycan ve Türkiye saldırganlığının" kınanması, Türkiye’ye askeri malzeme ihracının daimi olarak yasaklanması ve Dağlık Karabağ'ın bağımsız devlet olarak tanınmasını istedi.

Leo Housakos

53 "HAYIR" ÇIKTI

Senato Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, önergeye 53 senatör "hayır" oyu verirken, lehte oyların sayısı 16’da kaldı. Oylamada 5 senatör ise "çekimser" oy kullandı.

FRANSA’NIN SKANDAL KARARI

Fransa Ulusal Meclisi de geçen hafta skandal bir karar alarak, uluslararası hukuka göre, Azerbaycan toprağı olan ve bir kısmı halen Ermenistan işgalinde kalan "Dağlık Karabağ'ın acilen devlet olarak tanınmasını" öngören tasarıyı kabul etmişti.

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