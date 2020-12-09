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    Kanada’da, Dağlık Karabağ'ın 'devlet' olarak tanınmasına ilişkin önergeye red

    Kanada Senatosu, Dağlık Karabağ’ın 'bağımsız devlet' olarak tanınması konusundaki önergeyi reddetti. Yunan asıllı senatörün önergesinde, Türkiye’ye yönelik yaptırım da bulunuyordu.
    • AA
    • 09.12.2020 - 10:23
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 10:24
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    Kanada’da, Dağlık Karabağ'ın 'devlet' olarak tanınmasına ilişkin önergeye red

    Kanada’da Muhafazakar Parti’nin Yunan asıllı Quebec eyaleti Senatörü Leo Housakos, Senato’nun dün gece saatlerindeki oturumunda önerge sundu.

    Housakos’un teklifi, Senato’nun çoğunluğu tarafından kabul görmedi.

    YUNAN ASILLI SENATÖR, TÜRKİYE’YE YAPTIRIM İSTEDİ

    Housakos, önergesinde, Kanada hükümetince Dağlık Karabağ’a yönelik sözde "Azerbaycan ve Türkiye saldırganlığının" kınanması, Türkiye’ye askeri malzeme ihracının daimi olarak yasaklanması ve Dağlık Karabağ'ın bağımsız devlet olarak tanınmasını istedi.

    Kanada’da, Dağlık Karabağ ın devlet olarak tanınmasına ilişkin önergeye red #1

    Leo Housakos

    53 "HAYIR" ÇIKTI

    Senato Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, önergeye 53 senatör "hayır" oyu verirken, lehte oyların sayısı 16’da kaldı. Oylamada 5 senatör ise "çekimser" oy kullandı.

    FRANSA’NIN SKANDAL KARARI

    Fransa Ulusal Meclisi de geçen hafta skandal bir karar alarak, uluslararası hukuka göre, Azerbaycan toprağı olan ve bir kısmı halen Ermenistan işgalinde kalan "Dağlık Karabağ'ın acilen devlet olarak tanınmasını" öngören tasarıyı kabul etmişti.

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