Kanada'da eline dart saplanan genç

Arkadaşları ile eğlenirken onların ricasını kırmayarak elini dart tahtasına koyan gencin parmağına ok saplandı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Kanada’nın Londra kentinde aynı evde yaşadıkları belirtilen gençler, dart oynamaya başladı.

4 gençten ikisi dartın karşısında hazır beklerken, bir diğeri de cep telefonu kamerasıyla kayda girdi.

TAHTANIN ÜZERİNE ELİNİ KOYDU

Bu sırada gençlerden biri de dart tahtasının yanına geçerek, tahtanın üzerine elini koydu. Heyecan ve korku yaşayan genç, her ne kadar istemese de bu şekilde beklemeye başladı.

Aradan geçen 10 saniyenin ardından arkadaşlarından biri dart okunu fırlattı ve talihsiz genç adamın eline ok saplandı.

Kanada'da eline dart saplanan gencin acı dolu anları İZLE

ACI İÇİNDE KIVRANDI

Acı içinde kıvranan gencin bağırdığı anlar anbean kameraya yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca da “Gülsek mi ağlasak mı” yorumları yapıldı.