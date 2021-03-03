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    Kanada'da eline dart saplanan genç

    Arkadaşları ile eğlenirken onların ricasını kırmayarak elini dart tahtasına koyan gencin parmağına ok saplandı. O anlar anbean kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 10:14
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    Kanada'da eline dart saplanan genç

    Kanada’nın Londra kentinde aynı evde yaşadıkları belirtilen gençler, dart oynamaya başladı.

    4 gençten ikisi dartın karşısında hazır beklerken, bir diğeri de cep telefonu kamerasıyla kayda girdi.

    TAHTANIN ÜZERİNE ELİNİ KOYDU

    Bu sırada gençlerden biri de dart tahtasının yanına geçerek, tahtanın üzerine elini koydu. Heyecan ve korku yaşayan genç, her ne kadar istemese de bu şekilde beklemeye başladı.

    Aradan geçen 10 saniyenin ardından arkadaşlarından biri dart okunu fırlattı ve talihsiz genç adamın eline ok saplandı.

    Kanada'da eline dart saplanan gencin acı dolu anları İZLE

    ACI İÇİNDE KIVRANDI

    Acı içinde kıvranan gencin bağırdığı anlar anbean kameraya yansıdı.

    Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca da “Gülsek mi ağlasak mı” yorumları yapıldı.

    Kanada da eline dart saplanan genç #1

    Kanada da eline dart saplanan genç #2

    Kanada da eline dart saplanan genç #3

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