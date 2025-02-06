Kanada'da esrar kullanımına bağlı şizofreni vakaları arttı

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Kanada'nın Ontario eyaletinde esrar, 17 Ekim 2018 tarihinde federal düzeyde yasallaştırılmıştı.

Kanada genelinde yürürlüğe giren Esrar Yasası (Cannabis Act) ile yetişkinlerin eğlence amaçlı esrar kullanımı ve belirli miktarlarda bulundurması yasal hale gelmişti.

Ancak bu uygulama, toplumda bazı sağlık problemlerine yol açtı.

ŞİZOFRENİ VAKALARI ARTTI

Ontario eyaletinde bulunan Ottowa Üniversitesi'nin nüfusa dayalı araştırmasında, esrar kullanımıyla bağlantılı yeni şizofreni vakalarının, 20 yıl içinde neredeyse üç katına çıktığı görüldü.

Vakaların, esrara erişimin artırılması sonucu kademeli olarak artış gösterdiği tespit edildi.

ESRAR KULLANIMI ŞİZOFRENİYE SEBEP OLUYOR

Uzmanlar, 2006 ve 2022 yılları arasında Kanada'nın Ontario eyaletinde 14 ila 65 yaş arasındaki tüm bireylerin 13,5 milyondan fazla tıbbi kaydını inceledi.

Bu incelemeler sonunda gerçekleşen çalışma, ağır esrar kullanımının şizofreni ve psikoza yol açabileceğine dair artan kanıtlara katkıda bulunduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, eyalette esrar kullanımıyla bağlantılı yeni şizofreni vakalarının oranının, yasallaştırılmadan önce yüzde 3,7 iken 2018'de Kanada'da tıbbi olmayan kullanım için yasallaştırıldıktan sonra yüzde 10,3'e yükseldiğini söyledi.

ESRAR KULLANAN GENÇLER ARASINDA ŞİZOFRENİ ÜÇ KAT ARTTI

JAMA Network Open dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, şizofreni riski nüfus genelinde bir artış olmadan "zaman içinde sabit kalırken," başka türlü belirtilmeyen psikoz riski, esrarın yasallaştırılmasından öncesine kıyasla arttı.

Belirli yaş gruplarında, özellikle de genç erkekler arasında şizofreni oranının üç kat arttığı görüldü.

Araştırmacılar, 19 ila 24 yaş arasındaki genç erkeklerde görülen yeni şizofreni vakalarının yaklaşık yüzde 19'unun çalışmanın sonunda esrar kullanım bozukluğuyla bağlantılı olduğunu söyledi.

ESRARIN PSİKOZLA OLAN BAĞLANTISINDA KANITLAR ÇOĞALIYOR

Önceki araştırmalar da yoğun esrar kullanımı ile şizofreni arasında bir bağlantı olduğuna işaret etmişti.

Danimarka'da 2001 yılından önce doğan 7 milyondan fazla kişiyi kapsayan ve 2021 yılında JAMA Psychiatry'de yayınlanan bir çalışmada, esrar kullanım bozukluğuyla bağlantılı şizofreni vakalarının oranının son yirmi yılda üç ila dört kat arttığı tespit edilmiş ve araştırmacılar bunun "esrar kullanımı ve etki gücündeki artışlar" nedeniyle beklendiğini söylemişti.

2019 yılında Avrupa genelinde 11 bölgede yapılan bir çalışmada da günlük esrar kullanımının, özellikle de yüksek etki gücüne sahip olduğunda, psikoz gelişimiyle bağlantılı olduğu bulundu.

King's College London'da uyuşturucu, genler ve psikoz profesörü olan ve 2019 çalışmasını yöneten Marta Di Forti, Kanada'daki yeni araştırmanın örneklem büyüklüğü ve boylamsal yapısı nedeniyle "istisnai" ve sağlam olduğunu söyledi.

Yeni araştırmada yer almayan Di Forti, ağır esrar kullanıcısı olan hastaların psikoz geliştirdiğini gördü.