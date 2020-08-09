Kanada’da hortum, aracı içindekilerle savurdu: 2 ölü

Kanada'nın Manitoba eyaletinde meydana gelen hortum felaketinde iki kişi hayatını kaybetti.

Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Departmanı’ndan yapılan açıklamada, saatteki hızı 190 kilometreyi aşan hortumun, Manitoba’nın Virden kentinde etkili olduğu kaydedildi.

YÜZLERCE KİLOLUK İŞ MAKİNELERİNİ SAVURDU

Açıklamada, cuma gecesi başlayan şiddetli kasırganın daha sonra hortuma dönüştüğü ve bölgedeki çiftliklerde kullanılan yüzlerce kilogram ağırlığındaki tarım ve iş makinalarını savurduğu belirtildi.

2 GENÇ ÖLÜ BULUNDU

Kanada Kraliyet Atlı Polisi’nde yapılan açıklamada da cumartesi günü bölgeye sağlık ekipleri ve diğer görevlilerin gönderildiği, sabah başlayan ve halen devam eden hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 18 yaşlarında iki kişinin cesedinin bulunduğu duyuruldu.

RCMP açıklamasında hortumun, ölen iki kişinin bulunduğu aracı bir kilometre kadar savurduğu kaydedilirken, araçtaki biri erkek biri kadın iki kişinin kasırganın etkisiyle araçtan fırlamış olabilecekleri ifade edildi.

ÇİFTLİK BİNALARI AĞIR HASAR ALDI

Hortum ekili alanlarda da etkili olurken, çiftlik binalarında da ağır hasarın meydana geldiği bildirildi.

Felaketin yaşandığı Virden kentinin Belediye Başkanı Murray Wright, "Bu korkunç birşeydi. Pek çok insan, rüzgarın bir avluda duran ve yüzlerce kilogram ağırlığında olan bir makineyi nasıl alıp otoyolun bir kilometre ötesindeki başka bir mülke fırlattığını anlayamıyor?" dedi.

Bölgede 2018 yılında meydana gelen ve saatteki hızı 280 kilometreyi bulan hortum felaketinde de bir kişi hayatını kaybetmişti.