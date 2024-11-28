Kanada'da kayıp dağcı, 5 hafta sonra sağ bulundu

DHA

Kanada'da mucize bir kurtuluş yaşandı.

20 yaşındaki Sam Benastick, 19 Ekim'de British Columbia eyaletinde Kuzey Rocky Dağları'ndaki Redfern-Keily Parkı'nda yaptığı 10 günlük balıkçılık ve doğa yürüyüşü gezisinden dönmeyince kayıp olarak bildirildi.

SICAKLIK EKSİ 20'YE DÜŞTÜ

Ancak yetkililer, bölgede sıcaklıkların zaman zaman -20°C'ye kadar düşmesi nedeniyle ekim ayı sonunda, arama kurtarma çalışmalarını sonlandırdı.

Benastick, salı günü, Redfern Gölü parkurunda çalışan iki kişi tarafından fark edildi. Kendisini kurtaran ekiplerin yöneldiği bölgeye doğru yürüdüğü sırada tanınarak kurtarıldı.

AİLESİ ÇOK MUTLU

Kanada Kraliyet Atlı Polisi’nden (RCMP) Madonna Saunderson, yaptığı açıklamada, “Kayıp olduğu süre göz önüne alındığında farklı bir sonuç bekleniyordu. Minnettarız, ailesi çok mutlu.” dedi.

Benastick'in hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumuna ilişkin detayların henüz paylaşılmadığı kaydedildi.