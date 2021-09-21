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    Kanada'da seçimin kazananı Justin Trudeau

    Trudeau'nun partisi, seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Parti, bununla birlikte parlamentoda çoğunluğu elde edemedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 09:25
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    Kanada'da seçimin kazananı Justin Trudeau

    Kanada'da düzenlenen erken seçimlerin sonucu belli oldu.

    İlk sonuçlar, mevcut Başbakan Justin Trudeau'nun liderliğini yaptığı Liberal Parti'nin seçimlerin galibi olduğunu söylüyor.

    KANADA'DA SEÇİMİN SONUCU

    Ancak Trudeau, kesin olmayan sonuçlara göre tek başına hükümet kurmaya yeterli çoğunluğa ulaşamadı.

    Liberal Parti 156, Muhafazakar Parti 122, Yeni Demokrat Parti 29 ve Yeşiller 2 sandalye elde etti.

    BİR KEZ DAHA AZINLIK HÜKÜMETİ

    Kanada'da tek başına hükümet kurulabilmesi için 170 milletvekili gerekiyor. Liberal Parti, geçen dönem de 157 vekil ile gerekli çoğunluğu sağlayamadığı için ülkeyi azınlık hükümeti ile yönetiyordu.

    Başbakan Trudeau'nun yeni dönemde de hükümet kurabilmesi için diğer partilerin desteğine ihtiyacı var.

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    İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

    Trudeau, sonuçların ardından destekçilerine verdiği mesajda, "Kanada'yı bu pandemiden çıkarmak ve önümüzdeki daha parlak günlere götürmek için net bir görevle bizi işbaşına getiriyorsunuz. Dostlarım, biz tam olarak bunu yapmaya hazırız." dedi.

    "BAZILARI BÖLÜNMEDEN BAHSETTİ AMA..."

    Kanada Başbakanı Trudeau, "Bu gece gördüğümüz şey, milyonlarca Kanadalının devamlılığı seçtiğidir. Bazıları bölünmeden bahsetti ama benim gördüğüm bu değil. Geçen haftalarda ülke genelinde gördüğüm şey bu değildi." ifadelerini kullandı.

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    2023'TE YAPILMASI PLANAN SEÇİMLER ERKENE ALINDI

    Kanada'da normal takvime göre seçimlerin, Ekim 2023'te yapılması planlanıyordu.

    Koronavirüs salgınıyla başarılı mücadele ortaya koyduğuna inanan Justin Trudeau, bunun sonucunu erken seçimlerde elde edeceğini düşünüyordu.

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