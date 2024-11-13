Kanada'da Tesla alev alev yandı: 4 kardeş öldü

Haber Merkezi

Kanada'da feci bir olay yaşandı.

Elektronik kapı sisteminin güç kesilmesi durumunda çalışmadığı yönündeki şikayetler doğrultusunda birçok kez eleştirilen hedefi olan Tesla otomobiller, bu defa kan donduran bir trafik kazasına sahne oldu.

Toronto kentinde içinde 5 kişinin bulunduğu Tesla marka otomobil, yoldan çıkarak hızla bariyerlere çarptı.

YANARAK CAN VERDİLER

Kaza sonrası aracın kapılarının otomatik olarak kilitlenmesi sonucu 25 yaşındaki Neelraj Gohil, 29 yaşındaki ablası Ketaba Gohil ile arkadaşları Jay Sisodiya ve Digvijay Patel'in yanarak can verdi.

SON ANDA KURTARILDI

Araçta bulunan bir kadın ise, olay yerinden geçen posta çalışanı Rick Harper'ın camı kırmasıyla son anda kurtuldu.

9 AYRI SORUŞTURMA

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, kazaya karışan Tesla aracın modeliyle ilgili 9 ayrı soruşturmanın yürütüldüğünü ifade ederken polis, kazanın kesin nedeninin halen araştırıldığını belirtti