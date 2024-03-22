Kanada'daki çiftlik, ineklerin metan gazına karşı önlem alıyor Çiftlik sahibi Loewith, seçici üremeyle dünyaya gelen buzağıyı örnek gösterdi. Çiftçi, iklim değişikliğini olumsuz etkilediği belirtilen metan gazıyla mücadele stratejisinden bahsetti.

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ensonhaber.com

İklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla çiftlik hayvanlarının metan gazı çıkarma yoluyla ürettiği sera gazlarının azaltılmasına ilişkin yöntemler tartışılıyor.

Kanada'da bir çiftlikte, daha az metan üretmeleri için inekler seçici üreme yöntemiyle genetik olarak yetiştiriliyor.

Söz konusu ülkedeki çiftçi Ben Loewith, bu yöntemi uygulamaya başlayan ilk çiftçiler arasında yer alıyor.

İnek gazına karşı çözüm arayışları

BBC'nin haberine göre; inek gazı, sera gazlarının birincil kaynağı olarak görülüyor ve küresel ısınmayı etkiliyor.

Loewith, çiftliklerinde yavruların daha az metan üreteceği seçici yetiştirme yaptıklarını söyledi.

Karbon ayak izini yüzde 30 azaltma hedefi

Hemen hemen her endüstride olduğu gibi hayvan tarımının da karbon ayak izi olduğunu söyleyen Loewith, şöyle konuştu:

Çiftliğimizde gelecek 20-30 yılda ayak izimizi yüzde 30 azaltacak bazı basit değişikler yapabileceğimizi düşünüyoruz.

Seçici üremeyle doğan buzağıyı örnek verdi

Görüntü çekimi sırasında, yaklaşık 1.5 saat dünyaya gelen bir buzağıyı gösteren çiftçi, söz konusu hayvanın seçici üremeyle doğduğunu söyledi.

Kanadalı çiftçi, akranlarından daha az metan üretecek hayvanları seçici olarak yetiştirebilecekleri bu yeni özelliği kullanmaya başlayan ilk çiftliklerden biri olduklarını kaydetti.

Daha az metan üreten hayvanları hedefliyorlar

Seçici üremeyle ilgili birikimli etkiden söz eden Loewith, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: