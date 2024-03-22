İklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla çiftlik hayvanlarının metan gazı çıkarma yoluyla ürettiği sera gazlarının azaltılmasına ilişkin yöntemler tartışılıyor.
Kanada'da bir çiftlikte, daha az metan üretmeleri için inekler seçici üreme yöntemiyle genetik olarak yetiştiriliyor.
Söz konusu ülkedeki çiftçi Ben Loewith, bu yöntemi uygulamaya başlayan ilk çiftçiler arasında yer alıyor.
İnek gazına karşı çözüm arayışları
BBC'nin haberine göre; inek gazı, sera gazlarının birincil kaynağı olarak görülüyor ve küresel ısınmayı etkiliyor.
Loewith, çiftliklerinde yavruların daha az metan üreteceği seçici yetiştirme yaptıklarını söyledi.
Karbon ayak izini yüzde 30 azaltma hedefi
Hemen hemen her endüstride olduğu gibi hayvan tarımının da karbon ayak izi olduğunu söyleyen Loewith, şöyle konuştu:
Çiftliğimizde gelecek 20-30 yılda ayak izimizi yüzde 30 azaltacak bazı basit değişikler yapabileceğimizi düşünüyoruz.
Seçici üremeyle doğan buzağıyı örnek verdi
Görüntü çekimi sırasında, yaklaşık 1.5 saat dünyaya gelen bir buzağıyı gösteren çiftçi, söz konusu hayvanın seçici üremeyle doğduğunu söyledi.
Kanadalı çiftçi, akranlarından daha az metan üretecek hayvanları seçici olarak yetiştirebilecekleri bu yeni özelliği kullanmaya başlayan ilk çiftliklerden biri olduklarını kaydetti.
Daha az metan üreten hayvanları hedefliyorlar
Seçici üremeyle ilgili birikimli etkiden söz eden Loewith, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
Seçtiğiniz her nesil, daha az metan üreten hayvanlarla sonuçlanacak.
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