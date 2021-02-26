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    Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirenti, yoğun ilgi gördü

    Manitoba kentindeki dünyanın en büyük ve 3 kilometrelik kar labirenti, koronavirüs salgınına rağmen ziyaretçi akınına uğradı.
    • DHA
    • 26.02.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 17:40
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    Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirenti, yoğun ilgi gördü

    Kanada’nın Québec eyaletinde olan ve iki yıl önce Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na giren kar labirenti, koronavirüs salgınına rağmen ziyaretçi akınına uğradı.

    Manitoba kentindeki kar labirenti, kış sezonun açılmasıyla 13 Şubat’ta görücüye çıktı.

    AÇILACAĞI DUYURULDU

    Koronavirüs salgını sebebiyle faaliyeti konusunda belirsizlik yaşanmasının ardından kış sezonuyla birlikte açılacağı açıklandı.

    3 KİLOMETRELİK ALANA İNŞA EDİLDİ

    Dev labirente ek olarak kardan heykeller, kaydıraklar ve dev kızak pisti de yer alıyor. Kar labirentinin 3 kilometre alanı kapladığı kaydedildi.

    Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirenti, yoğun ilgi gördü VİDEO

    Kanada daki dünyanın en büyük kar labirenti, yoğun ilgi gördü #1

    Kanada daki dünyanın en büyük kar labirenti, yoğun ilgi gördü #2

    Kanada daki dünyanın en büyük kar labirenti, yoğun ilgi gördü #3

    Kanada daki dünyanın en büyük kar labirenti, yoğun ilgi gördü #4

    Kanada daki dünyanın en büyük kar labirenti, yoğun ilgi gördü #5

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