İHA

İsrail'in saldırılarına yönelik açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor...

Son olarak, İsrail’in Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırısı sonrası bir tepki de Kanada’dan geldi.

"ENDİŞE VERİCİ VE KABUL EDİLEMEZ"

Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail kuvvetlerinin UNIFIL üssüne ateş açması "endişe verici ve kabul edilemez” olarak nitelendi. Açıklamada, "Kanada, barış gücü ve insani yardım çalışanlarının korunması ve tüm tarafların uluslararası insani hukuka uyması çağrısında bulunuyor" denildi.

2 ASKER YARALANMIŞTI

Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da sivil halka ve yardım çalışanlarına saldıran İsrail ordusu, son olarak Lübnan’ın Nakura bölgesindeki UNIFIL üssünü hedef almıştı.

Nöbetçi kulesindeki 2 askerin yaralanmasına neden olan saldırıya dünyadan tepki yağmıştı.