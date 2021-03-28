Bir halk kütüphanesinin önüne gelerek 1 kişiyi öldürüp, 6 kişiyi yaralayan saldırgan gözaltına alındı.

Kanada’nın batısındaki North Vancouver kentindeki işlek bir alışveriş bölgesindeki halk kütüphanesi önünde bıçaklı saldırı gerçekleşti.

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Saldırıya ilişkin açıklama yapan polis; 1 kadının yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, saldırının nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da olaya ilişkin açıklama yaparak yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kanada’nın Vancouver şehrinde bıçaklı saldırı