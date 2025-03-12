Kanlı ay yükseliyor: Tam ay tutulması için geri sayım başladı

Haber Merkezi

Gökyüzü meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Ay tutulması, 20022 yılından beri ilk kez gerçekleşecek.

Dünya’nın gölgesine tamamen giren Ay, atmosferdeki ışık kırılması nedeniyle kızıl bir renge bürünecek ve bu etkileyici doğa olayı gökyüzünü süsleyecek.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay tutulması, Güneş, Dünya ve Ay hizalandığında ve Ay'ın Dünya'nın gölgesinden geçmesine neden olduğunda gerçekleşir.

Tam bir ay tutulmasında, Ay'ın tamamı gölgenin en karanlık kısmına, umbra olarak bilinen yere girer ve bu da ona kırmızımsı-turuncu bir parıltı verir.

Genellikle 'Kanlı Ay' olarak adlandırılan bu etki, Dünya'nın atmosferinin güneş ışığını filtrelemesi ve dağıtması ve yalnızca kırmızı ve turuncu dalga boylarının Ay'a ulaşmasına izin vermesi nedeniyle oluşur.

NE ZAMAN, NERELERDE GÖRÜLECEK?

Tam Ay tutulması, 13 Mart ile 14 Mart 2025 tarihleri arasında gece boyunca gerçekleşecek.

Kuzey ve Güney Amerika'daki gözlemciler en iyi görüntüye sahip olacakken, Batı Avrupa’daki bazı bölgeler ay batmadan önce tutulmanın tam evresini kısmen görebilecek.

Ancak Türkiye, bu tutulmayı doğrudan gözlemleyemeyecek.