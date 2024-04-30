Kanser hastası adam, Amerika'da piyangodan zengin oldu 8 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden Cheng "Charlie" Saephan, kazandığı piyango ile ABD tarihine geçti.

ensonhaber.com

ABD tarihinin en büyük ikramiyelerinden biri olan 1,3 milyar dolarlık piyangoyu kazanan isimler açıklandı.

İkramiyeyi bölüşen şanslı isimlerden birisi ise kanser hastası çıktı..

O kişinin ismi Cheng "Charlie" Saephan.

Laos kökenli göçmen, 8 yıldır kanserle mücadele ettiğini ve kazandığı parayı iyi bir doktor bulmaya harcayacağını söyledi.

"Ailem ve sağlığım için harcayacağım"

Oregon'da yaşayan iki çocuk babası 46 yaşındaki adam, "Bu parayı harcamak için ne kadar zamanım var, ne kadar yaşayacağım bilmiyorum. İkramiyeyi ailem ve sağlığım için harcayacağım." dedi.

"Henüz ölmek istemiyorum"

Piyango biletini arkadaşıyla birlikte aldığını ve milyar doları bölüşeceklerini anlatan Saephan, "Henüz ölmek istemiyorum, önce ailem için bir şeyler yapmak istiyorum." diye konuştu.

Bir havayolu şirketinden makinist olan Saephan, ABD'nin en büyük dördüncü Powerball çekilişinde vergi kesintileri sonrası 422 milyon doların sahibi olacak.

ABD tarihinin 2 milyar dolarlık en büyük piyangosu, 2022'de sahibini bulmuştu.