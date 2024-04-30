Şubat ayında kanser teşhisi konulan 74 yaşındaki İngiltere Kralı 3. Charles, tedavisinin ardından bugün ilk kez kamuoyuna açık bir etkinliğe katıldı.
Tedavisinde kaydedilen ilerlemenin ardından Charles, bugün Londra’da bulunan University College Hospital Macmillan Kanser Merkezini ziyaret etti.
Sağlıklı ve mutlu hali dikkat çekti
Aylar sonra ilk defa kamu görevi için halk arasına dönen Kral'ın sağlıklı ve mutlu görüntüleri dikkat çekti.
Hasta ve tıp uzmanlarıyla görüştü
Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile Macmillan Kanser Merkezi'ni ziyaret ederek hastalarla ve tıp uzmanlarıyla bir araya geldi.
Charles artık insanlarla buluşabilecek olsa da, her görüşme dikkatle incelenecek ve iyileşmesinin devamına yönelik her türlü riski azaltılacak.
Etkinlikleri artacak
Geçtiğimiz hafta Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Kralı 3. Charles'ın gördüğü kanser tedavisinin ardından gelecek hafta görevine geri döneceği duyurulmuştu.
75 yaşındaki Kral Charles'ın henüz resmi görevlerinin tümüne dönmesi söz konusu değil ancak Buckingham Saray önümüzdeki haftalarda katıldığı etkinlik sayısının artacağını belirtti.
Haziran ayında Japonya İmparatoru'nu ağırlayacak
Kral, haziran ayında ise Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'yu ağırlayacak.
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