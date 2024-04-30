Kanser tedavisi gören İngiltere Kralı Charles, geri döndü Şubat ayında kanser tedavisi görmeye başlayan 75 yaşındaki İngiltere Kralı 3. Charles, tedavisindeki ilerlemenin ardından aylar sonra ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Şubat ayında kanser teşhisi konulan 74 yaşındaki İngiltere Kralı 3. Charles, tedavisinin ardından bugün ilk kez kamuoyuna açık bir etkinliğe katıldı.

Tedavisinde kaydedilen ilerlemenin ardından Charles, bugün Londra’da bulunan University College Hospital Macmillan Kanser Merkezini ziyaret etti.

Sağlıklı ve mutlu hali dikkat çekti

Aylar sonra ilk defa kamu görevi için halk arasına dönen Kral'ın sağlıklı ve mutlu görüntüleri dikkat çekti.

Hasta ve tıp uzmanlarıyla görüştü

Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile Macmillan Kanser Merkezi'ni ziyaret ederek hastalarla ve tıp uzmanlarıyla bir araya geldi.

Charles artık insanlarla buluşabilecek olsa da, her görüşme dikkatle incelenecek ve iyileşmesinin devamına yönelik her türlü riski azaltılacak.

Etkinlikleri artacak

Geçtiğimiz hafta Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Kralı 3. Charles'ın gördüğü kanser tedavisinin ardından gelecek hafta görevine geri döneceği duyurulmuştu.

75 yaşındaki Kral Charles'ın henüz resmi görevlerinin tümüne dönmesi söz konusu değil ancak Buckingham Saray önümüzdeki haftalarda katıldığı etkinlik sayısının artacağını belirtti.

Haziran ayında Japonya İmparatoru'nu ağırlayacak

Kral, haziran ayında ise Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'yu ağırlayacak.