Kanserle mücadele eden Kral Charles'e destek mesajları: Gözyaşlarını tutamadı Geçtiğimiz günlerde kanser teşhisi konulan İngiltere Kralı 3. Charles, kendisine gelen destek mektuplarını okurken duygu dolu anlar yaşadı.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere Kralı 3. Charles kanser olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Tedavisi devam eden Kral'a binlerce destek mektubu geldi.

Dünyanın dört bir yanında gelen mesajların birkaçını okuyabilen Kral, duygulu anlar yaşadığını belirtti.

Gelen mesajlar duygulandırdı

Gelen kartların bazılarında esprili yazılar bulunurken bazılar Kral 3. Charles gözyaşlarına boğdu.

Kimin gönderdiği bilinmeyen kartlarda "Pozitif kal, bana güven işe yarıyor, aile en önemlisidir", "Umarım kısa zamanda iyileşirsin" gibi dilekler yer alıyor.

"Gözyaşlarımı tutamadım"

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile buluşan Kral Charles "İnanılmaz mesajlar aldım. Çoğunda gözyaşlarımı tutamadım." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın dört bir yanından destek mesajları aldı"

Gelen moral kartlarının üzerine Kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesabında ise "Kral'a kanser teşhisi konmasının ardından Majesteleri dünyanın dört bir yanından destek mesajları aldı. Kral 'Kanser ile mücadele eden herkes böyle nazik mesajların ne kadar rahatlatıcı ve cesaretlendirici olduğunu bilir' dedi." paylaşımında bulundu.