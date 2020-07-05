Kanye West, ABD Başkanlığı’na aday oldu

Ünlü rap şarkıcısı ve moda tasarımcısı, Başkan Donald Trump'a rakip olacağını söyledi.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat Joe Biden'ın ardından bir isim daha Başkan Donald Trump'a rakip olmaya hazırlanıyor.

Rapçi ve moda tasarımcısı Kanye West, ABD Başkanlığı'na adaylığını duyurdu. Daha önce Trump'a desteğiyle bilinen West, kararını Twitter hesabından açıkladı.

"BAŞKANLIĞA ADAYLIĞIMI KOYUYORUM"

West, mesajında, "Şimdi Tanrı'ya güvenerek, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek Amerika'nın vaadini gerçekleştirmeliyiz. Birleşik Devletler başkanlığına adaylığımı koyuyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Amerikan bayrağına yer veren ünlü şarkıcı, "Vizyon2020" etiketini kullandı.

KARDASHIAN VE MUSK'TAN DESTEK

Kanye West'e destek açıklamaları peş peşe geldi. Kim Kardashian, eşinin başkanlık adaylığı ile ilgili mesajını ABD bayrağı emojisiyle paylaştı.

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Musk da, "Benim tam desteğim senindir." dedi.

43 yaşındaki West'in seçimler için resmi başvuru yapıp yapmadığı bilinmiyor. Bununla birlikte oy pusulasına bağımsız adayların eklenmesi için son tarih henüz birçok eyalette geçmedi.