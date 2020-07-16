Kanye West, ABD Başkanlık yarışından çekildi

Ünlü rapçinin danışmanı, 3 Kasım 2020 seçimleriyle ilgili kararı açıkladı.

ABD'li rap müzik sanatçısı Kanye West, 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden ve Cumhuriyetçi Donald Trump'a rakip olacağını açıkladı.

West'e eşi Kim Kardashian ve Elon Musk'tan destek açıklaması geldi. Ancak West'in adaylık süreci sadece 11 gün sürdü.

BAŞKAN ADAYLIĞINDAN VAZGEÇTİ

Kanye West'in adaylığı için imza toplamakla görevli danışmanı Steve Kramer, rapçi için "O, yarıştan çekildi." dedi.

Kramer, ayrıca West'in oy pusulasında yer almasıyla ilgili ezici bir destek aldıklarını söyledi.

"WEST'İN KİŞİSEL KARARI"

Rapçi hakkında söyleyecek iyi ya da kötü bir şeyi olmadığını dile getiren Kramer, "Herkesin kendi kişisel kararı var. Başkanlık için yarışmak, birinin bu düzeyde düşünmesi için en zor şeylerden biri olması gerekir." ifadelerini kullandı.