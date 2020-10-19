Karabağ Azerbaycan'dır yazılı araç Londra'da dolaştırıldı

Başkent Londra'daki Azerbaycan Türkleri'nin hazırladığı araç, başkanlık binası 10 Numara ve parlamento önünden geçti.

Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için mücadelesini sürdüren Azerbaycan ordusuna dünyanın dört bir yanında yaşayan Azerbaycanlılar destek gösterisinde bulunuyor.

İngiltere’de yaşayan Azerbaycan Türkleri, başkent Londra’da üzerinde "Karabağ Azerbaycan’dır" yazılı bir araç dolaştırdı.

LONDRA'DA AZERBAYCAN'A DESTEK ARACI

Üzerinde Azerbaycan haritası bulunan aracın, başkanlık binası 10 Numara ve parlamento önünden geçtiği görüldü.

Londra'da yaşayan Azerbaycan vatandaşları, ülkelerinin haklı mücadelesini her platformda dile getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Londra sokaklarında mobil 'Karabağ Azerbaycan’dır' panosu ViDEO