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    Karabağ'da Azerbaycan askerleri Türk bayrağı dikti

    Azerbaycan askerleri ellerinde taşıdıkları Türk bayrağını Karabağ'a dikti.
    • İHA
    • 20.11.2020 - 00:07
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 00:08
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    Karabağ'da Azerbaycan askerleri Türk bayrağı dikti

    Azerbaycan’la Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğuyla imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan‘ın çıktığı bölgelere Azerbaycan ordusu yerleşiyor.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Karabağ’da bulunan Azerbaycan askerleri Türk bayrağı dikiyor.

    "BİR MİLLET İKİ DEVLET TÜRKİYE'NİN ŞEREFİNE"

    Görüntüde bayrağı diken askerlerden biri, ”Karabağ’ın kurtarılmasında bize yakından destek olan kardeşimi bir millet iki devlet Türkiye’nin şerefine Türk bayrağı Azerbaycan bayrağıyla birlikte dikilecektir. Karabağ Azerbaycan’dır” ifadelerini kullandı.

    Karabağ'da Azerbaycan askerleri Türk bayrağı dikti İZLE


    Karabağ da Azerbaycan askerleri Türk bayrağı dikti #1

    Karabağ da Azerbaycan askerleri Türk bayrağı dikti #2

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