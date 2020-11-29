Karabağ'da mayın temizliği

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da 27 Eylül'den bu yana 750 patlamamış mermi ve roket, 4 bin 500'e yakın anti personel mayını, 2 bine yakın da anti tank mayını imha edildi.

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) Operasyon Karargahı Müdürü İdris İsmayılov, Terter ile Sukovuşan kentleri arasındaki yolda, mayın temizleme ve imha işlemlerine ilişkin bilgileri basınla paylaştı.

İki kent arasındaki 10 kilometrelik yoldaki mayın temizleme işlemlerinin 10 gündür devam ettiğini ve 8 kilometresinin mayınlardan arındırıldığını belirten İsmayılov, "Bugüne kadar 169 patlamamış anti tank ve anti personel mayınını etkisiz hale getirdik. 10 kilometrelik yolun 8 kilometresini temizledik, kalan bölümünü de kısa sürede temizleyerek yolu tamamen açacağız." diye konuştu.

YERLEŞİM YERLERİ TEMİZLENİYOR

İsmayılov, Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki Karabağ topraklarını kurtarmaya yönelik harekatı başladıktan bu yana yapılan mayın temizleme çalışmalarına da değinerek, "27 Eylül'den bu yana işgalden kurtarılan bölgelerde 750 patlamamış mermi ve roket, 4 bin 500'e yakın anti personel mayını, 2 bine yakın anti tank mayını etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Sadece yollarda değil tarım arazileri, ormanlar ve meskun mahallerde de mayın temizleme çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan İsmayılov, yerleşim yerlerindeki mayın ve patlayıcı tehlikesinin 3-5 yıl içinde sona ereceğinin altını çizdi.

TEK TEK İMHA EDİLİYOR

İsmayılov, şimdiye kadar 6 bin 500'e yakın anti tank ve personel mayınının imha edildiğini belirerek şunları kaydetti:

"Orman, tarım arazisi ve otlakların da içinde bulunduğu tüm arazinin mayından temizlenmesi 10 yılı bulacak ancak bu, kentlere geri dönüşler 10 yılı bulacak demek değil, 3-5 yıla insanların ata yurtlarına dönmeleri temin edilecek. Önce meskun mahallerin sonra ticari arazilerin mayından temizlenmesi önceliktir."







