Karabağ'da son 3 günde el konulan silah ve mühimmatlar Azerbaycan'ın antiterör operasyonundan sonra Karabağ'da temizlik devam ediyor.. Operasyon sonrası Ermeni güçlerin el konulan askeri teçhizat, silah ve mühimmatlarının tam listesi açıklandı.

AA & Ensonhaber

Karabağ'da sorununda Azerbaycan bir kez daha Ermeni silahlı gruplara karşı demir yumruğunu vurdu..

2020'de 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da, Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ne bağlı ve Ermenistan tarafından desteklenen yasa dışı silahlı Ermeni güçler provokasyona başladı.

3 yıldır devam eden bu provokasyonlarda Ermeni güçlerin döşediği mayınlar nedeniyle 4 Azerbaycanlı polis şehit oldu..

Bunun üzerine Azerbaycan, 2020'de yapılan ateşkesle Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen Karabağ'da anayasal düzeni sağlamak ve yasa dışı silahlı grupları temizlemek için antiterör operasyonu başlattı.

24 saatte gelen zafer

Tüm dünyanın yakından takip ettiği harekat, 24 saatin sonunda Ermenistan'ın silah bırakıp ateşkes ilan etmesiyle son buldu.

Ardından bölge temizlenmeye başladı.

El konulan silah ve mühimmatın listesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlere gerçekleştirilen antiterör operasyonu sonrasında el konulan askeri teçhizat, silah ve mühimmatın listesini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki yasa dışı Ermeni silahlı grupların silahsızlandırılması yönündeki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, el konulan askeri teçhizat, silah ve mühimmatın listesine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

4 tank, 1 piyade zırhlı aracı, 3 Zastava monteli zırhlı araç, 2 top, 12 obüs, 12 havan topu, 468 mayın, 956 havan topu yükleme aracı, 441 havan topu mermisi, 22 bomba atar, 46 bomba atar mermisi, 313 ateşli silah, 66 bin 242 mermi, 50 füze, 300 patlatıcı, 62 el bombası, 3 Fagot tanksavar, 28 uçaksavar, 1 mühimmat ikmal aracı, 1 TOR M2 uçaksavar.

"Karabağ barut fıçısına dönüştürülmüş"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, işgal döneminde Karabağ'ın barut fıçısına dönüştürüldüğünü belirtti.

Hacıyev, şu ifadeleri kullandı: