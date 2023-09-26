Karabağ'ı terk eden Ermenilere güvenli geçiş! Benim bütün dostlarım Müslümandı... Azerbaycan, Karabağ'ı kendi isteğiyle terk eden Ermeniler için güvenli geçiş sağlarken, bölgeden ayrılan Slava Sarkiçeviç, Azerbaycanlılarla birlikte dostluk içinde yaşadıkları anları anlattı.

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İHA

Karbağ'da yıllardır süren Ermeni işgali sona erdi...

Azerbaycan, düzenlediği antiterör operasyonu ile Karabağ'da tam hakimiyet sağladı.

Ateşkes isteyen Ermeniler, bölgeden silah bırakarak çekilmeye başladı.

Ermenilerin haklarının ve güvenliklerinin garanti altına alınacağını belirtse de Ermeniler uzun kuyruklar oluşturarak bölgeyi terk ediyor.

Bölgeden ayrılan Ermenilerin sayısı 13 bini geçti.

Güvenli geçiş sağlandı

Azerbaycan yönetimi ise Karabağ'ı terk etmek isteyen Ermenilerin Ermenistan'a güvenli geçişi için gerekli koşulları oluşturdu.

Gönüllü olarak Karabağ'dan ayrılan Ermeniler otobüs ve özel araçlarla Ermenistan'a geçiş yapıyor.

"Birlikte bir sofraya oturur, sofradan kalkardık"

Hankendi'de 40 yıldır yaşadığını söyleyen 74 yaşındaki Slava Sarkiçeviç, şu ifadeleri kullandı:

3 gündür yoldayım. Her şey düzeldiğinde, sorunlar çözüldüğünde geri dönmek istiyorum. Bakü'de uzun yıllar yaşadım. Herkesle aramız iyiydi. Birlikte bir sofraya oturur, sofradan kalkardık. Gümrükten çok rahat bir şekilde geçtim. Hiçbir sorun yaşamadım. Benim bütün dostlarım Müslüman'dı.

"Azerbaycanlıların bana çok iyilikleri oldu"

Azerbaycan vatandaşlığını kabul etmeye hazır olduğunu belirten Sarkiçeviç, şöyle devam etti:

Azerbaycanlıların bana çok iyilikleri oldu. Savaş olmamasını ve halklarımızın birlikte yaşamasını arzu ediyorum. Hankendi'de kalan çok kişi var. Onlar kalmak istiyor.

"Kim bunu istemez ki"

Hankendi'de doğduğunu söyleyen 83 yaşındaki Hrantik Hareçunyan ise, "Biz eskiden bu topraklarda birlikte yaşıyorduk. Eskiden Azerbaycanlı dostlarım vardı. Onlarla aramız iyiydi. Tekrar Hankendi'ye dönmek istiyorum. Kim bunu istemez ki." dedi.

"Daha nereye gideceğimizi kesin bilmiyoruz"

Karabağ'da kalmak istediğini söyleyen Enrik Harutunyan ise, Karabağ'daki sözde Ermeni yetkililerinin kendilerini gitmeleri konusunda uyardıklarını belirterek, "Ermeniler bize 'çıkın gidin' dediler, daha nereye gideceğimizi kesin bilmiyoruz." diye konuştu.

Görüşmeler devam ediyor

Azerbaycan'ın operasyonu sonrası Karabağ'daki Ermeni sivillerin temsilcileri ile Bakü yönetimi arasında Karabağ'daki Ermenilerin entegrasyonu ve hakları konuları kapsamında 21 Eylül'de Yevlah'da ve 24 Eylül'de Hocalı kentinde görüşmeler gerçekleştirildi.

Üçüncü görüşmenin ise yakın tarihlerde yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Aliyev ile Paşinyan 5 Ekim'de İspanya'da görüşecek

Karabağ operasyonu sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki ilk görüşme 5 Ekim'de İspanya'da gerçekleşecek.

İspanya'nın Granada kentinde düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde, görüşmelere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in de katılması planlanıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)