Karabağ'ın Azerbaycan'ın toprağı olduğu Ermenistan tarafından resmen kabul edildi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını söyledi. Böylelikle Karabağ'ın Azerbaycan'ın toprağı olduğu kabul edilmiş oldu.

AA & Ensonhaber

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile geçtiğimiz günlerde Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelmiş ve görüşme sonrası Michel, tarafların birbirlerinin toprak bütünlüklerine saygı duyduklarını teyit ettiklerini açıklayarak tarafların bölgede ulaştırma ve ekonomik bağlantılardaki engellerin kaldırılması konusunda açık ilerleme kaydettiğini belirtmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da görüşmenin 'iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin ilerletilmesi açısından faydalı ve sonuç odaklı' olduğunu bildirmişti.

Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu resmi olarak kabul edildi

İzlanda'daki Avrupa Konseyi Zirvesi'nde konuşan Paşinyan, "Üç gün önce Avrupa Konseyi Başkanı'nın arabuluculuğunda ileriye doğru bir adım daha attık ve Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü 86 bin 600 metrekare dahilinde, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü 29 bin 800 metrekare dahilinde tanıdığının altını çizdik" dedi.

Böylelikle 2020'de Dağlık Karabağ Savaşı'nın sonucunda Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Karabağ'ın Ermenistan tarafından resmi olarak Azerbaycan'ın toprağı olduğu kabul edilmiş oldu.

6 Ekim 2022'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Charles Michel'in desteğiyle Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin 1991 tarihli Almatı Deklarasyonu temelinde düzeltilmesi konusunda Aliyev'le anlaşmaya vardıklarını anımsatan Nikol Paşinyan, söz konusu deklarasyonun Sovyet Ermenistan ve Sovyet Azerbaycan'ın idari sınırlarını devlet sınırları olarak öngördüğünü belirtti.

Moskova'da barış anlaşmasını istişare edilecek

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'ın 19 Mayıs Cuma günü Rusya'nın başkenti Moskova'da barış anlaşmasıyla ilgili müzakereler yapacağını açıkladı.

Zaharova, aynı gün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla üçlü görüşme yapacağını da kaydetti.